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Житель Вельского района забил соседа по деревне на крыльце магазина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступление против личности 39-летнего жителя поселка Усть-Шоноша в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что 12 ноября 2023 года вечером на крыльце магазина в поселке Усть-Шоноша Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни, нанес 58-летнему местному жителю не менее трех ударов кулаком по голове, от которых потерпевший упал, затем пинал его ногами и ударял пострадавшего головой о перила крыльца, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавший скончался 28 ноября 2023 года в  Архангельской областной клинической больнице.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что не помнит из-за чего между ним и потерпевшим произошел конфликт, так как был сильно пьян.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 январь 14:16 | : Происшествия

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