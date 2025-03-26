В Архангельской области еще один начальник попался на растрате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с 2021 по 2023 год обвиняемый организовал беспрепятственный доступ заинтересованных лиц, которые с его ведома произвели демонтаж и вывоз судового оборудования и внутренних элементов учебно-тренировочного судна, принадлежащего федеральному государственному бюджетному учреждению, растратив вверенное ему имущество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе следствия растраченное имущество изъято.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.