Архангельский госслужащий разбазарил учебное судно

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника государственного бюджетного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с 2021 по 2023 год подозреваемый организовал беспрепятственный доступ заинтересованных лиц, которые с его ведома произвели демонтаж и вывоз конструктивных элементов учебно-тренировочного судна, принадлежащего федеральному государственному бюджетному учреждению, растратив вверенное ему имущество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, изучается истребованная документация.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.