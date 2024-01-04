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Архангельский госслужащий разбазарил учебное судно

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника государственного бюджетного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с 2021 по 2023 год подозреваемый организовал беспрепятственный доступ заинтересованных лиц, которые с его ведома произвели демонтаж и вывоз конструктивных элементов учебно-тренировочного судна, принадлежащего федеральному государственному бюджетному учреждению, растратив вверенное ему имущество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели, изучается истребованная документация. 

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

02 сентябрь 09:39 | : Скандалы

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