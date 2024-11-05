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Директор компании, аффилированной правительством Поморья, не отказывал себе в премиях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего исполнительного директора одной из компаний в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2020- 2022 годах обвиняемый, являясь исполнительным директором одной из компаний, учредителем которой являлось Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, организовал оформление документов для необоснованной выплаты себе премий и иных надбавок на общую сумму более 6,9 млн рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 ноябрь 13:36 | : Скандалы

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