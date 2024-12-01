Бывший директор онежского МБУ попался на растрате и семейственности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения, расположенного в Онежском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что подозреваемый фиктивно трудоустроил в возглавляемое им бюджетное учреждение супругу, зная, что та работать не будет. Подозреваемый допустил растрату вверенных ему денежных средств в размере более 820 тысяч рублей, так как на указанную сумму на основании подложных документов мнимому работнику были начислены заработная плата, отпускные и компенсация отпуска при увольнении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, изучается истребованная документация.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.