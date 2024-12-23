Директор Северодвинского хлебокомбината устраивал себе фиктивные командировки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерального директора одного из коммерческих предприятий города Северодвинска (хлебокомбината) в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенных денежных средств, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый Вагиф Шейхов растратил вверенные ему предприятием денежные средства, осуществив вместе с помощником поездку в город Санкт- Петербург для решения личных вопросов, оформив поездку служебной командировкой якобы для проведения коммерческих переговоров, которые в действительности не проводились.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и прокурорской проверки.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и добровольно возместил причиненный предприятию ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.