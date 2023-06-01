В Коношском районе задержан сыноубийца

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Коношского района, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Установлено, что в вечернее время 10 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в д.Пономаревская Коношского района, в ходе бытовой ссоры, сопровождавшейся высказыванием взаимных упреков и оскорблений, решил убить своего 32-летнего сына, который проживал в этом же доме. С этой целью мужчина вооружился охотничьим ружьем и с близкого расстояния произвел выстрел в грудь потерпевшего, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый незаконно хранил по месту жительства взрывчатое вещество – порох, которое было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия в день трагедии.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично, заявив, что умысла на убийство у него не имелось, однако органами следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая обоснованность обвинения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.