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19-летнему вельчанину грозит большой срок за жестокое убийство

Прокуратура Вельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что ночью 16.08.2024 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме у знакомого, на почве личной неприязни нанес ему не менее 19 ударов руками и ногами по голове и телу, а также несколько раз ударил головой о стену, причинив мужчине травмы, которые привели к смерти.

Молодой человек вину в совершении преступления признал частично.

За данные действия предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://sheksna.all-rf.com) 

07 ноябрь 09:00 | : Происшествия

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