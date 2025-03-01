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В Архангельске произошло нетипичное убийство через дверь

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ  (убийство).

Установлено, что 33-летний обвиняемый 08.01.2025 в вечернее время находился в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире в доме на ул.Садовая в г. Архангельске. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина схватил имевшееся в комнате охотничье ружье и через дверь произвел выстрел в 64-летнего соседа, причинив огнестрельные ранения, от которых потерпевший скончался в больнице 18.02.2025.

Вину в убийстве обвиняемый не признал, пояснив, что произошел непроизвольный выстрел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд                                       Архангельска для рассмотрения по существу

26 март 09:23 | : Происшествия

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