Ревнивец из Архангельска идет под суд за попытку убийства

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление обвиняемый 24.11.2024 в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заранее вооружившись принесенным из дома ножом, затаился на лестничном марше между этажами подъезда одного из домов по пр. Ленинградский в г. Архангельске.

Дождавшись момента, когда 27-летний мужчина выйдет из квартиры, на почве ревности к своей знакомой, с целью убийства нанес ему ножом не менее двух ударов в область груди, причинив тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшего не наступила ввиду его активного сопротивления обвиняемому, оказания помощи со стороны подоспевшего свидетеля и своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично, отрицая наличие умысла на убийство потерпевшего.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска