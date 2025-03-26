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Ревнивец из Архангельска идет под суд за попытку убийства

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего уроженца областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление обвиняемый 24.11.2024 в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заранее вооружившись принесенным из дома ножом, затаился на лестничном марше между этажами подъезда одного из домов по пр. Ленинградский в г. Архангельске.  

Дождавшись момента, когда 27-летний мужчина выйдет из квартиры, на почве ревности к своей знакомой, с целью убийства нанес ему ножом не менее двух ударов в область груди, причинив тяжкий вред здоровью. 

Смерть потерпевшего не наступила ввиду его активного сопротивления обвиняемому, оказания помощи со стороны подоспевшего свидетеля и своевременной квалифицированной медицинской помощи. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично, отрицая наличие умысла на убийство потерпевшего. 

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска

06 июнь 08:43 | : Происшествия

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