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Архангелогородец нанес 15 ударов ножом по телу любимой женщины

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого в покушении на убийство  (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ).

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 25 апреля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире дома по ул. Советская в г. Архангельске, в ходе ссоры с сожительницей схватил нож и нанёс ей не менее 15 ударов по телу, причинив ранения, которые экспертом оценены как тяжкий вред здоровью.

Смерть женщины не наступила только благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

Виновным себя обвиняемый не признал, заявив, что умысла на убийство у него не было.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.   

28 июнь 08:52 | : Происшествия

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