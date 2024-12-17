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Житель Архангельска пытался убить соперника в любви

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Органом предварительного расследования установлено, что ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление обвиняемый вечером 24.11.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заранее вооружившись принесенным из дома ножом, затаился на лестнице между этажами подъезда одного из домов по пр. Ленинградский в г. Архангельске и дождавшись момента, когда 27-летний житель выйдет из квартиры, на почве ревности к своей знакомой, с целью убийства нанес потерпевшему ножом несколько ударов в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. 

Смерть потерпевшего не наступила ввиду его активного сопротивления обвиняемому, оказания помощи со стороны подоспевшего свидетеля и своевременной квалифицированной медицинской помощи потерпевшему. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично, отрицая наличие умысла на убийство потерпевшего. 

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд районный суд г. Архангельска.   

(фото с https://tver.mk.ru)     

13 январь 08:59 | : Происшествия

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