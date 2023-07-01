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Убийца ночных прохожих из Архангельска может получить пожизненный срок

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Установлено, что обвиняемый 02.04.2023 в ночное время, в районе реки Северная Двина у Соломбальского моста, заранее вооружившись ножом, беспричинно напал на прогуливавшегося в данном районе прохожего и с целью убийства нанес ему не менее 5 ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Ввиду активного сопротивления потерпевший смог убежать от нападавшего и обратиться за медицинской помощью. 

Спустя два дня обвиняемый вновь решил совершить убийство. Он 05.04.2023 в ночное время, находясь у жилого дома по проспекту Дзержинского в г. Архангельске, без видимого повода напал на 43-летнего мужчину и нанес ему ножом не менее 19 ударов в область шеи и головы, от которых тот скончался на месте происшествия. 

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями личность преступника установлена, он в этот же день был задержан.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.

(фото с https://stylishbag.ru) 

12 сентябрь 08:58 | : Происшествия

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