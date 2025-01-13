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Коммунальный скандал в Архангельске чуть не закончился убийством

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда                          г. Архангельска от 05.02.2025 в отношении 60-летнего жителя                                     областного центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

 Установлено, что осужденный 19.10.2024 в вечернее время в коммунальной квартире в одном из домов по ул. Выучейского в                                       г. Архангельске на почве возникшего конфликта с проживающим в одной из соседних комнат мужчиной, обусловленного тем, что виновный не осуществлял по графику уборку общих помещений квартиры, с целью убийства нанес потерпевшему удар ножом в грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью.

 Однако довести до конца свой преступный умысел на убийство виновный не смог по не зависящим от него обстоятельствам ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи последнему.     

 Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет  с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.             

           Апелляционные жалобы защитника с доводами об отсутствии умысла на убийство судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

 

10 апрель 15:10 | : Происшествия

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