Коммунальный скандал в Архангельске чуть не закончился убийством

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 05.02.2025 в отношении 60-летнего жителя областного центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что осужденный 19.10.2024 в вечернее время в коммунальной квартире в одном из домов по ул. Выучейского в г. Архангельске на почве возникшего конфликта с проживающим в одной из соседних комнат мужчиной, обусловленного тем, что виновный не осуществлял по графику уборку общих помещений квартиры, с целью убийства нанес потерпевшему удар ножом в грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Однако довести до конца свой преступный умысел на убийство виновный не смог по не зависящим от него обстоятельствам ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи последнему.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы защитника с доводами об отсутствии умысла на убийство судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.