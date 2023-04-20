Сотрудница госучреждения в Мезенском районе воровала деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения, расположенного в Мезенском районе, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в 2019-2020 годах подозреваемая совершила хищение денежных средств при получении компенсации расходов на оплату стоимости проезда путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно наличия оснований для получения выплаты из Управления Пенсионного фонда РФ в городе Архангельске.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Мезенский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.