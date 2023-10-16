В Архангельске директор фонда "Развитие" присвоил 8 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора одной из компаний Андрея Тутыгина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2020- 2022 годах подозреваемый, являясь исполнительным директором одной из компаний, учредителем которой является Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, организовал оформление документов для необоснованной выплаты себе премий и иных надбавок на общую сумму более 8 млн рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.