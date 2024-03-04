Архангельский предприниматель пытался обмануть государство на крупную сумму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в 2018-2020 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность по розничной торговле продуктами питания в торговых залах площадью, превышающей 150 квадратных метров, неправомерно применил специальный режим налогообложения в виде ЕНВД, заключив фиктивные договоры аренды и субаренды помещений с родственниками, включив в налоговые декларации по ЕНВД заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 млн 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.