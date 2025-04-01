Северодвинские приставы взяли злостного алиментщика прямо на рабочем месте

На исполнении в ОСП по г. Северодвинску находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города корабелов алиментов. Но никаких денежных поступлений от мужчины на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка не было. В рамках исполнительного производства ни доходов, ни имущества должника не установлено. Кроме того, он не имеет регистрации на территории РФ, а по указанному в исполнительном документе адресу проживает его мать, которая не знает о местонахождении своего сына, но сообщила, что он предположительно работает в кузовной мастерской. Неплательщика объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий осуществлялся поиск и сбор информации о должнике, в том числе и в Интернете. Сотрудником ведомства установлена личная страничка разыскиваемого в одной из популярных соцсетей, где размещено множество его фотографий в автомастерской. Однако при неоднократных выездах туда встретиться с должником не удавалось.

Опрошенные собственники соседних боксов сообщили, что мужчина работает в основном в вечернее и ночное время. При очередной проверке кузовной мастерской ранним утром должник был обнаружен и препровождён в отделение судебных приставов.

Мужчина пояснил, что у них со взыскателем есть договорённость по поводу уплаты алиментов, которую он соблюдает. Бывшая супруга это подтвердила и решила отозвать с исполнения исполнительный документ, в связи с чем данное производство было окончено.

Отметим, что если должник нарушит договорённость и перестанет помогать ребёнку, у женщины есть право вновь предъявить исполнительный документ в службу судебных приставов.