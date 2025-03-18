В Большом Архангельске случились два смертоносных пожара

20 апреля 2025 года утром в квартире панельного дома по улице Вологодская в городе Архангельске произошел пожар. После локализации возгорания обнаружено тело 87-летней хозяйки жилища.

В этот же день вечером зафиксировано задымление в деревянном многоквартирном доме по улице Ломоносова в городе Северодвинске. В квартире, где находился очаг возгорания, обнаружено тело 61-летней пенсионерки.

Предварительная причина смерти женщин- отравление угарным газом. Есть основания полагать, что пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнем погибших.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, неисправного печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.



