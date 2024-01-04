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Пожар в Северодвинске закончился смертью пожилой хозяйки квартиры

29 марта 2024 года вечером в одной из квартир многоквартирного панельного дома на улице Первомайская в городе Северодвинске произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 81-летней хозяйки жилища. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате замыкания электропроводки в прихожей  квартиры.

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

01 апрель 08:54 | : Происшествия

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