В Поморье пожары "выходного дня" унесли жизни трех человек

16 декабря 2023 года вечером в одной из квартир деревянного многоквартирного дома по улице Белогорская в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 50-летнего мужчины. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. Есть основания полагать, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем погибшего.

В этот же день в ночное время в результате пожара в частном деревянном доме в деревне Насадкинская Вилегодского района погибла 75-летняя пенсионерка. По предварительным данным, пожар в ее доме произошел из-за перекала печи.

17 декабря 2023 года утром в деревне Вороновская Вельского района в результате пожара в частном деревянном доме погибла 71-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара - неисправность печи.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.