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В выходные три жителя Архангельской области задохнулись в дыму пожаров

4 мая 2024 года вечером после тушения возгорания в частном деревянном доме в деревне Уна Приморского района обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища.  

5 мая 2024 года ночью произошел пожар в квартире панельного дома в городе Котласе. После его локализации обнаружены тела 57-летней хозяйки квартиры и ее 68-летней знакомой.

Предварительные причины смерти погибших- отравление угарным газом. Есть основания полагать, что указанные пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнем погибших при курении. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверок принять процессуальные решения.

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких. 

06 май 09:05 | : Происшествия

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