На выходных Поморье полыхало пожарами

3 ноября 2024 года утром в одной из квартир деревянного многоквартирного дома по улице Севстрой в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 57-летнего мужчины. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. Есть основания полагать, что возгорание произошло в результате неисправности печи.

В это же время в результате пожара в избе из бруса в поселке Мамониха Пинежского района погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным, пожар в избе произошел из-за неосторожного обращения с огнем погибшего.

Также в утреннее время в селе Яренск Ленского района в результате пожара в многоквартирном деревянном доме погибла 74-летняя пенсионерка. Предварительная причина пожара- неосторожное обращение с электроплиткой.

В дневное время в результате пожара в частном деревянном доме в деревне Волость Холмогорского района погиб 56-летний хозяин жилища. Очаг возгорания обнаружен в чердачном перекрытии около печной трубы.

4 ноября 2024 года в ночное время произошло возгорание в квартире деревянного дома по улице Леваневского в городе Няндоме. Погиб 46-летний мужчина. Есть основания полагать, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении, очаг возгорания находился на диване его квартиры.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.



