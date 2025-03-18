Жителя Архангельской области погубил самодельный пескоструйный аппарат

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели 39-летнего жителя Вилегодского района.

Предварительно установлено, что 18 апреля 2025 года днем на территории гаража в селе Ильинско-Подомское при выполнении работ с использованием самодельного пескоструйного аппарата произошел разрыв металлического бака, в результате чего смертельную травму головы получил местный житель.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.