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Жителя Архангельской области погубил самодельный пескоструйный аппарат

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели 39-летнего жителя Вилегодского района.

 Предварительно установлено, что 18 апреля 2025 года днем на территории гаража в селе Ильинско-Подомское при выполнении работ с использованием самодельного пескоструйного аппарата произошел разрыв металлического бака, в результате чего смертельную травму головы получил местный житель.  

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза. 

 Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

21 апрель 08:47 | : Происшествия

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