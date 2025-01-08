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Прокуратура расследует гибель человека от взрыва баллона в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 10 февраля 2025 года днем в пункте приема металла, расположенном по ул. Дрейера в г. Архангельске, при выполнении работ по резке кислородного баллона произошел хлопок, в результате которого 41- летний газорезчик погиб.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза. 

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

10 февраль 16:54 | : Происшествия

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