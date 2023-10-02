Житель Архангельской области погиб подо льдом озера

21 ноября 2023 года в акватории Саргоозеро, расположенного недалеко от деревни Морщихинская Каргопольского района, под лед провалился мотобуксировщик. В результате происшествия погиб 70-летний житель Каргопольского района, который ехал вместе со своим знакомым на мотобуксировщике в качестве пассажира.

Тело погибшего извлечено из воды. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.