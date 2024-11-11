В деревне Кукушка произошла трагедия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 8 декабря 2024 года днем в деревне Кукушка Приморского района при выполнении работ по монтажу газопровода на участке одного из домов по ул. Северного Зодчества произошло обрушение грунта на одного из рабочих, находившегося в это время в выкопанной траншее глубиной 4 метра. В результате происшествия 35-летний работник скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.