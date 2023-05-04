В Ненецком округе по вине растяпы-экскаваторщика погиб рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 8 июня 2023 года утром в Ненецком автономном округе при строительстве автомобильной дороги в Заполярном районе при посадке в экскаватор водитель задел рычаг управления стрелой ковша, приведя его в действие. В результате происшествия ковш экскаватора придавил 41-летнего работника к бензовозу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

Дело принято к производству Нарьян- Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.