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Житель Коряжмы лопухнулся на два миллиона

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что на днях ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании и проинформировал, что необходимо срочно продлить договор абонентского обслуживания, иначе номер будет заблокирован. Для решения вопроса без визита в офис заявителя попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Введенный в заблуждение он передал запрашиваемые данные собеседнику.

После этого в мессенджере с мужчиной связался «представитель Госуслуг», который сообщил, что злоумышленники взломали его учетную запись и оформили крупный кредит. Следующим позвонил якобы сотрудник банка. Для предотвращения дальнейших действий аферистов он посоветовал оформить встречный заём и перевести деньги на «безопасный» счет. Мужчина поверил незнакомцу, и, следуя полученным инструкциям, отправил на продиктованные реквизиты более двух миллионов рублей, взятых в кредит. Только спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Потерпевший признался, что о существовании подобного рода преступлений знал из средств массовой информации, однако это не уберегло его от обмана.

По фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Это уловки мошенников! Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, не передавайте никому конфиденциальные данные, в том числе коды безопасности из СМС-сообщений.

Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках!

 

31 май 10:20 | : Происшествия

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