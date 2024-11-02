Корабелы Северодвинска продолжают попадаться на удочку мошенников

В полицию Северодвинска обратился 30-летний сотрудник одного из градообразующих предприятий города. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи. Он убедил сообщить коды из СМС-сообщений под предлогом смены тарифного плана.

Вскоре в мессенджере с мужчиной связался якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что его личный аккаунт на портале был взломан и теперь на персональные данные северодвинца мошенники пытаются оформить крупный кредит. Необходимо как можно скорее взять «встречный» заем, чтобы «исчерпать кредитный потенциал» и перевести денежные средства на «безопасные» банковские счета. Сообщать об этом собеседник строго запретил, прислав «договор о неразглашении».

Поверив в реальность происходящего, мужчина отправился в отделение банка, где оформил кредит на 500 тысяч рублей. Сотрудникам финансового учреждения он сообщил, что денежные средства необходимы на ремонт квартиры. Затем заявитель через банкомат перевел деньги на продиктованные собеседником банковские счета.

Через несколько дней незнакомец позвонил вновь и убедил северянина снять с кредитной карты 140 тысяч рублей и отправить на сторонний банковский счет.

Спустя время северодвинец понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Примечательно, что потерпевший знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед на работе.

Сотрудники полиции напоминают, что менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры. Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет, «встречный заем» не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.

(фото с https://tver.mk.ru)