18-летний архангелогородец начал взрослую жизнь не с того и сел

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), п. «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что осуждённый, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, вместе с тремя соучастниками преступлений, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в разные дни в декабре 2023 года на улице в областном центре похитили двух мужчин, имеющих, по их мнению, отношение к незаконному обороту наркотиков. Они вывезли их в гараж, где избили, требовали денежные средства, забрали мобильные телефоны, перевели себе деньги с банковского счета одного из потерпевших и вымогали у него еще 100 тысяч рублей.

Развивая свою противоправную деятельность, осужденный стал участником организованной группы, входящей в межрегиональное преступное сообщество, члены которого занимались незаконным распространением наркотиков в различных субъектах страны. За денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей он согласился вместе с соучастниками преступлений причинить тяжкий вред здоровью жителю Республики Карелия, который якобы имел отношение к присвоению наркотических средств. Под надуманным предлогом потерпевшего вызвали в Архангельск, где 13 января 2024 года утром в безлюдном месте на Талажском шоссе осужденный вместе с соучастником, вооруженные пневматической винтовкой и битой, нанесли ему множественные удары ногами и деревянной битой по голове и телу, причинив тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, требуя от потерпевшего признаться в хищении наркотиков. Злоумышленники снимали все происходящее на камеру мобильного телефона и онлайн демонстрировали заказчику преступления в качестве отчета о выполнении заказа. Когда потерпевший, спасая свою жизнь, попытался убежать, они выстрелили ему в ногу из пневматической винтовки. Их противоправные действия пресекли сотрудники УМВД России по городу Архангельску.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил причиненный преступлениями ущерб.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.