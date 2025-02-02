Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

18-летний архангелогородец начал взрослую жизнь не с того и сел

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), п. «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что осуждённый, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, вместе с тремя соучастниками преступлений, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в разные дни в декабре 2023 года на улице в областном центре похитили двух мужчин, имеющих, по их мнению, отношение к незаконному обороту наркотиков. Они вывезли их в гараж, где избили, требовали денежные средства, забрали мобильные телефоны, перевели себе деньги с банковского счета одного из потерпевших и вымогали у него еще 100 тысяч рублей. 

Развивая свою противоправную деятельность, осужденный стал участником организованной группы, входящей в межрегиональное преступное сообщество, члены которого занимались незаконным распространением наркотиков в различных субъектах страны. За денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей он согласился вместе с соучастниками преступлений причинить тяжкий вред здоровью жителю Республики Карелия, который якобы имел отношение к присвоению наркотических средств. Под надуманным предлогом потерпевшего вызвали в Архангельск, где 13 января 2024 года утром в безлюдном месте на Талажском шоссе осужденный вместе с соучастником, вооруженные пневматической винтовкой и битой, нанесли ему множественные удары ногами и деревянной битой по голове и телу, причинив тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, требуя от потерпевшего признаться в хищении наркотиков. Злоумышленники снимали все происходящее на камеру мобильного телефона и онлайн демонстрировали заказчику преступления в качестве отчета о выполнении заказа. Когда потерпевший, спасая свою жизнь, попытался убежать, они выстрелили ему в ногу из пневматической винтовки. Их противоправные действия пресекли сотрудники УМВД России по городу Архангельску. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил причиненный преступлениями ущерб.

 Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

21 февраль 14:47 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск строящийся
Как жила архангельская деревня век назад

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (288)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20