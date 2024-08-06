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Ночной разбойник из Архангельска получил 16 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека), ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Следствием и судом установлено, что 27 августа 2023 года в ночное время фигурант с целью завладения имуществом около сквера на проспекте Ленинградский в городе Архангельске совершил нападение на 42-летнюю женщину. Нанеся ей множественные удары, мужчина забрал ее ювелирные украшения и мобильный телефон общей стоимостью более 16 тысяч рублей, а также банковскую карту, с которой перевел на свой счет более 46 тысяч рублей. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

09 сентябрь 14:19 | : Происшествия

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