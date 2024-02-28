В Архангельске юноша убил незнакомого мужчину по жалобе младшего брата

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за умышленное причинение легкого вреда здоровью 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 15 июля 2023 года на улице Почтовая в городе Архангельске осужденный, в ходе ссоры с ранее незнакомым 41-летним мужчиной, на почве личных неприязненных отношений, нанес тому удары кулаками и деревянной палкой по голове, причинив черепно-мозговую травму. От полученной травмы головы пострадавший скончался в медицинском учреждении в августе 2023 года.

В ходе допроса обвиняемый, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, признал свою вину и пояснил следователю, что вышел на улицу, чтобы разобраться с потерпевшим, на агрессивное поведение которого ему пожаловался 13-летний брат. После словесной перепалки мужчина толкнул его руками в грудь, поэтому он избил его руками и палкой. В содеянном раскаивается.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскано более 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.