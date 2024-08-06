В Архангельске будут судить наемного убийцу с низкой самооценкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,г,з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), п. «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство), совершенных группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также ч.3 ст. 30, п. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой по найму).

Следствием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, вместе с тремя соучастниками преступлений, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в разные дни в декабре 2023 года на улице в областном центре похитили двух мужчин, имеющих, по их мнению, отношение к незаконному обороту наркотиков. Они вывезли их в гараж, где избили, требовали денежные средства, забрали мобильные телефоны. Одному из потерпевших причинили ножевые ранения, перевели себе деньги с его банковского счета, и вымогали еще передать им 100 тысяч рублей.

Развивая свою противоправную деятельность, обвиняемый стал участником организованной группы, входящей в межрегиональное преступное сообщество, члены которого занимались незаконным распространением наркотиков в различных субъектах страны. За денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей он согласился вместе с соучастниками преступлений совершить убийство жителя Республики Карелия, который якобы имел отношение к присвоению наркотических средств. Под надуманным предлогом потерпевшего вызвали в Архангельск, где 13 января 2024 года утром в безлюдном месте на Талажском шоссе обвиняемый вместе с соучастником, вооруженные пневматической винтовкой и битой, нанесли ему множественные удары ногами и деревянной битой по голове и телу, причинив тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, требуя от потерпевшего признаться в хищении наркотиков. Злоумышленники снимали все происходящее на камеру мобильного телефона и онлайн демонстрировали заказчику преступления в качестве отчета о выполнении заказа. Когда потерпевший, спасая свою жизнь, попытался убежать, они выстрелили ему в ногу из пневматической винтовки. Их противоправные действия, направленные на убийство, не были доведены до конца благодаря оказавшимся поблизости сотрудники УМВД России по городу Архангельску, пресекшим преступление, и своевременной оказанной потерпевшему медицинской помощи.

Суд на основании ходатайства следователя избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры к установлению заказчика убийства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.