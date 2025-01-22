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В Архангельской области задержали иномарку с подозрительными людьми и странным веществом

Водитель машины, на которой передвигался злоумышленник, управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Около 23 часов на 4 километре автодороги «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» сотрудниками отдельного взвода дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» для проверки документов был остановлен автомобиль Renault. В ходе общения стражи порядка выявили у водителя и двух его пассажиров признаки опьянения.

Во время досмотра у одного из пассажиров – архангелогородца 1988 года рождения – полицейскими было обнаружено приспособление для употребления запрещенных веществ. Сразу же после этого мужчина попытался выбросить полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Злоумышленник был задержан на месте.

Аналогичный предмет для употребления запрещенных веществ был найден и в иномарке.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое вещество признано наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством и направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого было установлено, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ведется дознание. 

22 январь 10:00 | : Происшествия

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