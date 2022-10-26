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В Онеге полиция остановила пьяного водителя с применением оружия

20 ноября около 20:15 на улице Объездной в городе Онега сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции был замечен автомобиль «Renault», двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники полиции предприняли попытку остановить машину, однако водитель проигнорировал неоднократные законные требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться, выехав за пределы населенного пункта.

Поскольку такие действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в строгом соответствии с законодательством сотрудник ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После двух предупредительных выстрелов в воздух, прицельным огнем были повреждены колеса транспортного средства и автомобиль был остановлен. Водитель попытался скрыться от полицейских в лесополосе, но был задержан. Злоумышленником оказался 51-летний местный житель. Установлено, что он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении рулевого составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения. Ему грозит лишение права управления транспортным средством и крупный штраф. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.  

22 ноябрь 10:46 | : Происшествия

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