Гордая женщина Онеги ответила ударом ножа на оскорбление

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Онежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 2 ноября 2024 года в подъезде дома в городе Онеге подозреваемая на почве личных неприязненных отношений нанесла удар ножом в область груди 21-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что разозлилась на потерпевшего, который ее оскорбил.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге регионального Следственного управления СКР.