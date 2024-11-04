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Архангелогородка в борьбе с пьянством милого друга совершила покушение на убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что утром 22 ноября 2024 года по месту жительства на проспекте Дзержинского в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла не менее трех ударов ножом в область тела 51-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что разозлилась на потерпевшего, который на протяжении двух дней употреблял спиртные напитки вместе с ее сожителем у них дома и забрал ее мобильный телефон. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР. 

 

26 ноябрь 11:52 | : Происшествия

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