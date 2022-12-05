Жителю Архангельска за убийство многодетной матери дали 9 лет и 7 месяцев

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с доводами государственного обвинения и признал 40 - летнего жителя областного центра виновным в угрозе убийством и убийстве своей сожительницы (ч. 1 ст.119 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый 5 марта 2022, находясь в квартире дома № 13 по улице Клепача в городе Архангельске, на почве ревности к своей бывшей сожительнице, которая является матерью его четверых детей, вооружился ножом, после чего, умышленно высказал в ее адрес угрозу убийством, которую потерпевшая в сложившейся ситуации воспринимала реально.

Он же 28 апреля 2022, находясь на крыльце того же дома, в ходе ссоры на почве ревности к потерпевшей, нанес множественные удары ножом в грудную клетку женщины. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, однако принес извинения родственникам погибшей.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.