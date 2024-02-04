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Кровавые водоросли. Убийца с Соловков получил 8 с половиной лет колонии

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя Плесецкого района  виновным по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения 17.09.2023, находясь на заготовительном участке ООО «Русские водоросли Муксалма» на острове Малая Муксалма Соловецкого Архипелага, в ходе конфликта, произошедшего с мастером бригады, ударил его ножом в грудь, причинив ранение, повлекшее смерть. 

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Приговором суда  подсудимому назначено наказание в виде  8 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием  в исправительной колонии строгого режима.

(фото с https://smartik.ru/tver/post/191525722) 

22 февраль 08:56 | : Происшествия

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