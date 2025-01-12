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Женщина из Няндомы чуть не убила милого дружка, распускавшего руки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Няндомы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствие установлено, что 9 февраля 2025 года вечером по месту жительства в городе Няндоме подозреваемая на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 28-летним сожителем, нанесла тому девять ножевых ранений. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив. Пострадавший прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и нетрезвым сожителем на почве ревности произошел конфликт. Он применил к ней физическую силу, вел себя агрессивно, поэтому она ударила его ножом, после чего вызвала скорую медицинскую помощь. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ. 

14 февраль 08:54 | : Происшествия

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