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Жительница Новодвинска наказала сожителя за безделие ударом ножа в грудь

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 51-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 12 января 2023 года по месту жительства в городе Новодвинске подозреваемая на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 45-летним сожителем, причинила тому ножевое ранение груди. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи, пострадавший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ссора произошла из-за того, что сожитель не работал и тратил заработанные ею деньги на алкоголь. В порыве гнева она ударила его ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

14 январь 10:45 | : Происшествия

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