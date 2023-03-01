В Плесецке произошла семейная трагедия на кладбище

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 22 марта 2023 года вечером на кладбище в деревне Самково Плесецкого района подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанесла несколько ударов ножом в область шеи 44-летнему супругу. Благодаря тому, что потерпевший убежал и ему своевременно оказал медицинскую помощь, он остался жив. В настоящее время мужчина прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что ранее сожитель неоднократно применял к ней физическую силу. По дороге на кладбище она ударила его ножом.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Будет проверена версия подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.