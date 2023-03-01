Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецке произошла семейная трагедия на кладбище

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия,  22 марта 2023 года вечером на кладбище в деревне Самково Плесецкого района подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанесла несколько ударов ножом в область шеи 44-летнему супругу. Благодаря тому, что потерпевший убежал и ему своевременно оказал медицинскую помощь, он остался жив.  В настоящее время мужчина прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что ранее сожитель неоднократно применял к ней физическую силу. По дороге на кладбище она ударила его ножом. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Будет проверена версия подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

24 март 08:48 | : Происшествия

Главные новости


Демьянова уха и пр. Кухня знаменитого баснописца Крылова
Холмогоры против Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (268)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20