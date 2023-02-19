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Дама из Обозерской чуть не зарезала кавалера из-за разбитой бутылки водки

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия,  5 марта 2023 года вечером по месту жительства в поселке Обозерский Плесецкого района подозреваемая на почве личной неприязни нанесла не менее двух ударов ножом по телу 41-летнему знакомому. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, выбил нож и покинул квартиру, и ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.  

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что после бытового конфликта, возникшего из-за того, что потерпевший пришел к ней домой без разрешения и разбил в коридоре бутылку водки, между ними произошел конфликт. В процессе выяснения отношений она стала от него защищаться и ударила его ножом.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

05 апрель 08:54 | : Происшествия

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