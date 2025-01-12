В 2024 году прокуратура Поморья активно боролась со свалками мусора

Прокуратурой области и автономного округа активно используется судебный механизм защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

В судебном порядке обеспечено реальное восстановление конституционного права на благоприятную окружающую среду. В 2024 году в связи с фактическим исполнением окончено 57 исполнительных производств о ликвидации несанкционированных свалок на территории г. Котласа, Вельского, Красноборского, Онежского, Приморского районов.

В июле 2024 года завершено исполнение решения Вельского районного суда об обязании местной администрации организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с земельного участка.

Обеспечено исполнение 7 решений судов об обязании органов власти устранить нарушения требований безопасности дорожного движения

на территории Виноградовского, Красноборского, Лешуконского, Няндомского, Плесецкого районов.

К примеру, прокуратурой Верхнетоемского района в ходе проверки установлено, что одна из дорог общего пользования местного значения

не соответствует требованиям ГОСТ. Решение суда об обязании органа местного самоуправления устранить указанные нарушения в 2024 году исполнено.

Исковая работа прокуроров позволила реально обеспечить жителей Ненецкого автономного округа жизненно важными лекарственными средствами, возместить стоимость самостоятельно приобретенных лекарств.

Так, незамедлительно исполнено решение Нарьян-Марского городского суда об обязании обеспечить гражданина системой мониторинга глюкозы.

Вопросы исполнения решений судов, реального восстановления прав граждан, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры области и автономного округа.