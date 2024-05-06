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Свалка в Котласском лесничестве грозит минприроде большими неприятностями

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения законодательства об охране земель лесного фонда выявлены факты бездействия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, выразившегося в непринятии мер по очистке от твердых бытовых отходов и мусора двух участков лесного фонда на территории Котласского сельского участкового лесничества. 

По фактам выявленных нарушений прокурором внесено представление, которое признано обоснованным, однако нарушения не устранены.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и интересов государства, гарантирующего ее охрану, прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса очистить лесные участки в границах Котласского сельского участкового лесничества от свалок отходов. 

Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ответчика возложена обязанность осуществить очистку участков лесного фонда от твердых бытовых отходов и мусора. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

18 июнь 08:48 | : Скандалы

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