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Коношский лес зарос мусорными свалками

Прокуратурой Коношского района по результатам проверки исполнения законодательства об охране земель лесного фонда выявлены факты бездействия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, выразившегося в непринятии мер по очистке от твердых бытовых отходов и мусора двух участков лесного фонда на территории Подюжского участкового лесничества.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса очистить лесные участки в границах Подюжского участкового лесничества Коношского района от свалок отходов.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ответчика возложена обязанность осуществить очистку участков лесного фонда от твердых бытовых отходов и мусора.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора. 

Напомним, у нас в регионе мусорными свалками занимается некто «ЭкоИнтегратор»... или не занимается?!

(фото с https://www.ivanovonews.ru) 

13 декабрь 11:56 | : Экономика / Скандалы

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