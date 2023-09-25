Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Свалка мусора в поселке Соловецкий привлекла внимание прокуратуры

Приморской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения экологического законодательства при строительстве больницы в пос. Соловецкий.

Установлено, что привлеченной к строительству больницы подрядной организацией – ООО «Белый дом» в границах береговой линии Белого моря на территории МО «Сельское поселение Соловецкое» допущено несанкционированное складирование грунта, изъятого при устройстве фундамента объекта, а также строительного мусора.

Поскольку неисполнение ООО «Белый Дом» обязанностей по освобождению земельного участка от размещенных на нем отходов приводит к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с требованием о возложении на подрядчика обязанности устранить допущенные нарушения закона.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора удовлетворены, на ООО «Белый Дом» возложена обязанность освободить земельный участок от размещенных на нем строительных отходов и привести его в пригодное для использования состояние.

Исполнение судебного решения и восстановление прав граждан на благоприятную окружающую среду на контроле межрайонной прокуратуры.  

 

08 ноябрь 09:11 | : Скандалы

Главные новости


…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как дети. Наталья Кончаловская размышляет о скоротечности любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (71)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20