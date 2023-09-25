Свалка мусора в поселке Соловецкий привлекла внимание прокуратуры

Приморской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения экологического законодательства при строительстве больницы в пос. Соловецкий.

Установлено, что привлеченной к строительству больницы подрядной организацией – ООО «Белый дом» в границах береговой линии Белого моря на территории МО «Сельское поселение Соловецкое» допущено несанкционированное складирование грунта, изъятого при устройстве фундамента объекта, а также строительного мусора.

Поскольку неисполнение ООО «Белый Дом» обязанностей по освобождению земельного участка от размещенных на нем отходов приводит к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с требованием о возложении на подрядчика обязанности устранить допущенные нарушения закона.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора удовлетворены, на ООО «Белый Дом» возложена обязанность освободить земельный участок от размещенных на нем строительных отходов и привести его в пригодное для использования состояние.

Исполнение судебного решения и восстановление прав граждан на благоприятную окружающую среду на контроле межрайонной прокуратуры.