Устроителям игорных шалманов в Поморье отменили оправдательный приговор

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда Архангельска от 28.08.2024, в соответствии с которым четверо жителей региона осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

Ранее по данному уголовному делу вынесен оправдательный приговор, который по доводам кассационного представления прокуратуры области и автономного округа отменен, а дело направлено на новое рассмотрение, окончившееся указанным обвинительным приговором.

Судом установлено, что в 2017–2018 годы злоумышленники согласно разработанной преступной схеме в составе организованной группы незаконно организовали и проводили вне игорной зоны в так называемых пунктах приема ставок в Архангельске и Новодвинске азартные игры под видом букмекерской деятельности, при этом в действительности эта деятельность букмекерской не являлась, а ставки делались на выпадение различных числовых комбинаций, в результате чего они извлекли доход на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

По приговору суда ранее судимому лидеру организованной преступной группы по совокупности приговоров назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а остальным участникам группы – от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в том числе одному со штрафом в сумме 300 тыс. рублей.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденных судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.