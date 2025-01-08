Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Устроителям игорных шалманов в Поморье отменили оправдательный приговор

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда                   Архангельска от 28.08.2024, в соответствии с которым четверо жителей региона осуждены  по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

Ранее по данному уголовному делу вынесен оправдательный приговор, который по доводам кассационного представления прокуратуры области и автономного округа отменен, а дело направлено на новое рассмотрение, окончившееся указанным обвинительным приговором.

Судом установлено, что в 2017–2018 годы злоумышленники согласно разработанной преступной схеме в составе организованной группы незаконно организовали и проводили вне игорной зоны в так называемых пунктах приема ставок в  Архангельске и Новодвинске азартные игры под видом букмекерской деятельности, при этом в действительности эта деятельность букмекерской не являлась, а ставки делались на выпадение различных числовых комбинаций, в результате чего они извлекли доход на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

По приговору суда ранее судимому лидеру организованной преступной группы по совокупности приговоров назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а остальным участникам группы – от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в том числе одному со штрафом в сумме 300 тыс. рублей.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденных судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.

12 февраль 12:17 | : Происшествия

Главные новости


Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя
К юбилею Соломбалы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (159)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20