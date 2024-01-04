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11 организаторов подпольного игорного бизнеса в Поморье начали тянуть срока

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 04.03.2024, которым осуждены 9 жителей г. Архангельска и 2 жителя г. Новодвинска по ч. 3 ст. 1712 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств связи с извлечением дохода в особо крупном размере).

Осужденные признаны виновными в том, что объединившись в организованную группу, распределив преступные роли, незаконно организовали и обеспечивали работу двух залов (в городах Архангельске и  Новодвинске), где незаконно проводили азартные игры с использованием специального оборудования. 

Приговором всем осужденным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 5 лет 6 месяцев, двоим – с отбытием в исправительной колонии общего режима, остальным – условно. 

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности и неверной квалификации действий судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставила без удовлетворения.

 

02 сентябрь 10:23 | : Происшествия

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